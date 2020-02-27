شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح مرانه لوسائل الإعلام غداً قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر أول 15 دقيقة من المران الرئيسي للفريق أمام وسائل الإعلام غدًا الجمعة؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي في بطولة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السادسة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال على السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الذهاب أمام صن داونز السبت المقبل، ويواصل رينيه فايلر المدير الفنى عقد جلساته مع لاعبى الفريق وحشد أسلحته من أجل تصحيح الأخطاء التى ظهرت فى أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية، وأكد فايلر للاعبى الأهلى أن الفترة الماضية شهدت أمور لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم فضلاً عن غضب البعض الأخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق وأن يعلم الجميع أن المدير الفنى هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق فى كل مباراة.

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وبعيداً عما سبق، بدأ مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية خلال الساعات الماضية للحفاظ على حقوق النادى تجاه القرارات التى صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التى وقعت عقب مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك التى فاز فيها الأبيض بركلات الجزاء وجرت على أرض الإمارات مساء الخميس الماضي، وتقدم النادى بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التى جاءت جائرةً بحق لاعبى الأهلى، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادى الأهلى بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم فى أوقات مختلفة.

وتضمنت مذكرة الأهلى كل الأسانيد التى تتفق مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، والتى تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبى الأهلى لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادى سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة فى المواقف المتشابهة، الأمر الذى أثار الكثير من الجدل فى الوسط الرياضى خلال الفترة الماضية.