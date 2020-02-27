شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى توضح حقيقة تعطل حجز التذاكر قبل مباراتى الأهلى والزمالك بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مسئولو شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي حقيقة تعطل السيستم الخاص بنظام تذكرتي لحجز التذاكر و عمل بطاقة المشجع Fan Id مؤكدين ان السيستم يعمل بصورته الطبيعية ولكن الضغط المتواجد عليه بعد موافقة الجهات الأمنية علي طبع 30 ألف تذكرة لمباراة الزمالك امام الترجي التونسي و30 الف مشجع في مباراة الاهلي وصن داونز بدور الـ 8 لدوري ابطال افريقيا بالإضافة الي طرح تذاكر لحفلات غنائية داخل مصر تسبب في ضغط فقط علي السيستم دون اَي تعطل.

ونفدت تذاكر الاهلي بالكامل قبل المباراة بـ 72 ساعة المقرر لها السبت وأيضا بيع 25 الف تذكرة من مباراة الزمالك والترجي .

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وأكدت شركة تذكرتي لجميع مستخدمي النظام أنها تعمل علي تسهيل مهمة الراغبين في الحصول علي التذاكر و استخراج الـFan id وتحديث برامجها أولا بأول .