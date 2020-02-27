شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى توضح حقيقة تعطل حجز التذاكر قبل مباراتى الأهلى والزمالك بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ونفدت تذاكر الاهلي بالكامل قبل المباراة بـ 72 ساعة المقرر لها السبت وأيضا بيع 25 الف تذكرة من مباراة الزمالك والترجي .
وأكدت شركة تذكرتي لجميع مستخدمي النظام أنها تعمل علي تسهيل مهمة الراغبين في الحصول علي التذاكر و استخراج الـFan id وتحديث برامجها أولا بأول .
كان نادي الزمالك قد اعلن عبر موقعه الرسمي أن شركة تذكرتي تطرح تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة ، للحجز على موقعها الإلكتروني وتعلن عن منافذ إستلام التذاكر والـ FAN ID ومواعيد فتح وغلق البوابات.
وكان الحكم الليتوانى قد ألغى مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.
وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.
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