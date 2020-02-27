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تذكرتى توضح حقيقة تعطل حجز التذاكر قبل مباراتى الأهلى والزمالك بأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أكد مسئولو شركة تذكرتي  برئاسة منتصر النبراوي حقيقة تعطل السيستم الخاص بنظام تذكرتي لحجز التذاكر و عمل بطاقة المشجع Fan Id مؤكدين ان السيستم يعمل بصورته الطبيعية ولكن الضغط المتواجد عليه بعد موافقة الجهات الأمنية علي طبع 30  ألف تذكرة لمباراة الزمالك امام الترجي التونسي و30 الف مشجع في مباراة الاهلي وصن داونز بدور الـ 8 لدوري ابطال افريقيا بالإضافة الي طرح تذاكر لحفلات غنائية داخل مصر تسبب في ضغط فقط علي السيستم دون اَي تعطل.

 

ونفدت تذاكر الاهلي بالكامل قبل المباراة بـ 72 ساعة المقرر لها السبت وأيضا بيع 25  الف تذكرة من مباراة الزمالك والترجي .

 

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وأكدت شركة تذكرتي لجميع مستخدمي النظام أنها تعمل علي تسهيل مهمة الراغبين في الحصول علي التذاكر و استخراج الـFan id وتحديث  برامجها أولا بأول .

كان  نادي الزمالك  قد اعلن عبر موقعه الرسمي أن شركة تذكرتي تطرح تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا  الجمعة ، للحجز على موقعها الإلكتروني وتعلن عن منافذ إستلام التذاكر والـ FAN ID ومواعيد فتح وغلق البوابات.

وكان الحكم الليتوانى قد ألغى مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.

 

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