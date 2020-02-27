كيودو: اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة بإقامة أولمبياد طوكيو فى الموعد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قوله إن اللجنة "ملتزمة تماما" بإقامة أولمبياد طوكيو في الموعد المحدد رغم المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات باخ ضمن لقاء مع وسائل إعلام يابانية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ونقلت كيودو عن باخ قوله خلال اللقاء إن اللجنة الأولمبية الدولية "ملتزمة تماما بإقامة دورة ألعاب ناجحة في طوكيو بداية من 24 يوليو."

ومن جهة اخرى أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، أن اليابان من المقرر أن تستعد لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية كما هو مخطط له على الرغم من أن اَفاق احتواء فيروس "كورونا" الجديد لا تزال محيرة.

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وقال سوجا خلال مؤتمر صحفي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، "إن اللجنة الأولمبية الدولية لديها ثقة فى مكافحة اليابان للفيروس"، موضحًا أنه سيتم التنسيق بشكل وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية وهى اللجنة المنظمة وكذلك سيتم التنسيق مع الحكومة اليابانية والعمل سويا للتحضير لشعور الرياضيين والمشاهدين أنهم بأمان تام وتأمينهم خلال الألعاب.

ومن المقرر أن تٌجرى الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل ليتبعها الألعاب البارالمبية فى 25 أغسطس إلى 9 سبتمبر القادم.

عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو يوضح وصول 106 ركاب إلى هونج كونج، قادمين من السفينة دياموند برينسيس الموبوءة بفيروس كورونا، والتى تقبع رهن الحجر الصحى فى اليابان، على متن طائرة مستأجرة من قبل حكومة هونج كونج.