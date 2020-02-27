شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم السلحدار: الإسماعيلي يستغل فترة التوقف لتحقيق 3 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أدهم السلحدار، مدرب الإسماعيلى، أن فترة التوقف مهمة لتعرف المدير الفنى بشكل أكبر على قدرات جميع اللاعبين لتوظيفهم بالشكل الأمثل داخل الملعب بما يفيد الفريق. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الجونة يوم 9 مارس المقبل باستاد الإسماعيلية فى أول جولة من الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف مدرب الإسماعيلى، ”تجهيز البدلاء من خلال المباريات التجريبية التى سيتم تنظيمها بهدف الإستعانة بخدماتهم حسب الحاجة الفنية خلال المنافسات الرسمية”.

وأنهى السلحدار تصريحاته قائلا، ”نتطلع لإصلاح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق وتلافيها فى المباريات المقبلة”.

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كما يستعد الدراويش للقاء الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى من البطولة العربية والذى سيقام بالمغرب منتصف مارس المقبل، بعدما انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بالإسماعيلية بفوز الدراويش بهدف نظيف أحرزه فخر الدين بن يوسف.

وبعيدا عما سبق، خاض فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم، ضمن برنامجه التحضيرى لاستكمال مشواره بمسابقة الدورى المحلى..

مران اليوم بدأ بالجرى حول الملعب قبل أن يتطرق لتدريبات على الاستحواذ والتسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وخاض مجموعة من الأساسيين تدريبات خفيفة فى ظل شعورهم ببعض الاجهاد.

كما تم تخصيص تدريبات على كيفية التحكم بالكرة واختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين فى ظل سعى جميع اللاعبين المنافسة على دخول التشكيل الأساسى سواء فى الدورى او البطولة العربية.