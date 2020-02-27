شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل تصاحب ملف إصابة رمضان صبحى، نجم النادى الأهلي، والذى تعرض لإصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية منذ أكثر من شهرين و7 أيام، فى الوقت الذى تطرح فيه التساؤلات حول موعد عودته الحقيقى، وسط تصريحات متضاربة تخرج من جهاز الكرة بالأهلي.

لماذا تأخرت عودة رمضان صبحى من الإصابة؟

بمجرد إصابة رمضان صبحى على مستوى العضلة الخلفية، أكد الجهاز الطبى بالنادى أن إصابته تحتاج فترة علاج من 4 إلى 6 أسابيع، وهى المدة الطبيعة لمثل هذه الإصابات، إلا أن الاستعجال فى عودة اللاعب للتدريبات تسبب فى تجدد إصابة اللاعب فى العضلة الخلفية، بالإضافة لشكواه من إصابة إضافية فى الضامة.

ماذا فعل رمضان صبحى بعد تجدد إصابته؟

بعد تأكد رمضان صبحى من تجدد إصابته توجه للعلاج مع أحد الأطباء الألمان المتواجدين فى مدينة الجونة، وخاض اللاعب كورسا علاجيا تحت إشرافه وأجرى أشعة فى وقتها أكدت غيابه عن مباريات الأهلي حتى مواجهة الإياب من صن داونز على أقل تقدير.

Advertisements

ما موقف رمضان صبحي من مواجهة الذهاب أمام صن داونز؟

خرج رمضان صبحى من حسابات رينيه فايلر فى مواجهة الذهاب أمام صن داونز، والمقرر إقامتها بعد غد، السبت، باستاد القاهرة، وأكد الجهاز الطبى أن رمضان صبحي لن يكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات قبل أسبوع من الآن.

وماذا عن مواجهة الإياب أمام صن داونز؟

سيكون رمضان صبحي فى وقتها قد تعافى تماماً من الإصابة، وسيكون قرار مشاركته من عدمه فنياً، حيث سيكون للسويسري رينيه فايلر القرار الأخير فى وقتها، مع الوضع فى الاعتبار أن مدة غياب اللاعب ستكون تخطت الشهرين ونصف.