الأهلي يسمح للأعلام بالتواجد في مران الفريق 15 دقيقة

يفتح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر أول 15 دقيقة من المران الرئيسي للفريق أمام وسائل الإعلام غدًا الجمعة؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي في بطولة دوري الأبطال. دوري الأبطال. ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السادسة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة. في ذهاب ربع نهائي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السادسة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة. وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال على السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.

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