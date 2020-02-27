حسام حسن يكشف لـ"الوفد" حقيقة عرض الإسماعيلي

كشف حسام حسن المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي سموحة السابق حقيقة مفاوضات الإسماعيلي معه لتولية مهام تدريب الفريق خلال الفترة القادمة. قال حسام حسن في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أنه لم يتلقى أي عروض من الإسماعيلي لتولية مهام تدريب الفريق وكل ما تم تداوله مجرد شائعات. تدريب الفريق وكل ما تم تداوله مجرد شائعات. ويعاني الدراويش الفترة الماضية بتراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز بالإضافة لتوديعه بطولة كأس مصر علي يد بيراميدز من دور الـ16. تولى تدريب الإسماعيلي منذ انطلاق الموسم الحالي ثلاثة مدربين وهم.. الصربي ميودراج يسيتش وأدهم السلحدار الذي يعمل حاليًا مدرب عام والمدير الفني الحالي الفرنسي ديديه جوميز. ولم ينجح مدرب حتي الآن في مع الإسماعيلي وتلقى الفريق تحت قيادة الثلاث مدربين العديد من النتائج والبعد عن المنافسات المحلية إضافة لمستواه الهابط في البطولة العربية.

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