اتحاد الكرة يحدد مواعيد مباريات الأهلي في الدوري الشهر المقبل

تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة بموعد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال شهر مارس المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

تحدد الحادي عشر من شهر مارس موعدًا لمواجهة سموحة في السابعة والنصف مساء

على ستاد القاهرة في الأسبوع الثامن عشر.

يواجه الأهلي فريق إنبي على ستاد القاهرة أيضًا في الأسبوع الخامس عشر، في المباراة التي تحدد لها السابعة والنصف مساء يوم ١٤ من الشهر ذاته.

يلعب الأهلي مع الإنتاج الحربي يوم 18 ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر بستاد السلام في السابعة والنصف مساء

يختتم الأهلي مبارياته بالدوري المحددة في مارس المقبل بمواجهة أسوان على ستاد القاهرة في الجولة العشرين وتحديدًا في السابعة مساء يوم 21 مارس المقبل.