عبد الغني ينتقد اللجنة الخماسية بسبب مباراة الاهلي والزمالك

وجه مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق انتقادات حادة إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني بعد اعتبار الزمالك منسحبا من قمة الدوري أمام الأهلي.
واكدعبد الغني في تصريحات تليفزيونية بأن موقف اللجنة الخماسية عجيب جدا متسائلا كيف تؤجل أكثر من 4 مباريات فى القسم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية ولا تؤجل مباراة هامة بينالأهلي والزمالك كان يجب أن يتم خوضها في ظروف طبيعية".
وأضاف : "أرى أن الزمالك محق ومستنداته وسوء الأحوال الجوية يدعم موقفه كثيرا أمام المحكمة الرياضية".
واختتم حديثه قائلا:" كان يجب تأجيل القمة في ظل حالة الاحتقان الموجودة حاليا بين الفريقين والجمهورين".
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