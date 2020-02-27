مدير الفني للإسماعيلي يستغل فترة التوقف للتعرف على اللاعبين

قال أدهم السلحدار مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى أن فترة التوقف تعد مهمة من أجل تعرف المدير الفنى بشكل أكبر على قدرات جميع اللاعبين.

ويستعد الفريق للقاء الجونة يوم 9 مارس المقبل باستاد الإسماعيلية فى أول جولة من الدور الثانى لمسابقة الدورى المصري الممتاز.

وأضاف مدرب الإسماعيلى :" تجهيز البدلاء من

خلال المباريات التجريبية التى سيتم تنظيمها بهدف الإستعانة بخدماتهم حسب الحاجة الفنية خلال المنافسات الرسمية ".

واتم السلحدار حديثه :" نتطلع لإصلاح الأخطاء التى وقع فيها فيها لاعبي الفريق سعيا لتلافيها فى المباريات المقبلة ".