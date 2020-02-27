تعليمات خاصة لمهاجمي الإسماعيلي على هامش مران اليوم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحت قيادة الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق تدريباته عصر اليوم الخميس، ضمن برنامجه التحضيرى لاستكمال مشواره بمسابقة الدورى المصري الممتاز.

بدأ مران اليوم بالجرى حول الملعب قبل أن يتطرق لتدريبات على الاستحواذ والتسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وخاض مجموعة من

الأساسيين تدريبات خفيفة فى ظل شعورهم ببعض الاجهاد.

عقد جوميز اجتماعًا مع مهاجمي الإسماعيلي ومنحهم العديد من التعليمات من إنهاء الهجمات بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة في البطولة المحلية والبطولة العربية.

تم تخصيص تدريبات على كيفية التحكم بالكرة واختتم

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بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين .

كان الدراويش حقق الفوز على نظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية بهدف من دون رد، سجله اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.

وعلى المستوى المحلي في بطولة الدوري المصري يحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز في 6 وتلقي الهزيمة في ثمانية وتعادل في ثلاثة.