محمد صلاح يعلق على إختياره سفيرًا لمدارس تعليم اللاجئين

علق محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، على إختياره سفيرًا لمدارس تعليم اللاجئين.

وكانت منظمة الأمم المتحدة أعلنت عبر موقعها الرسمي اختيار صلاح، سفيرًا لشبكة التواصل المدرسي التي تساعد الدول المضيفة للاجئين بتقديم محتوي تعليمي رقمي جيد

لهم.

وقال الموقع الرسمي لمنظمة المتحدة أن هناك برنامج تم تنظيمة سيشارك فيه محمد صلاح من خلال بعض الزيارات للمدارس للعمل علي زيادة الوعي وتقديم محتوي تعليمي جيد للطلاب اللاجئين، وتوعيتهم

بالتكنولجيا الرقمية التي ستساعد الطلاب علي التواصل بالعالم الخارجي.

وعلق صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً " إنه لشرف أن تلعب دوراً في مثل هذا المشروع الضخم والطموح الذي يهدف إلى ضمان حصول الأشخاص الأقل حظاً على فرصة أكثر عدلاً في الحياة. التعليم هو المفتاح ، ويستمر مدى الحياة".