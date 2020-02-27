منتخب السلاح يكتسح صدارة البطولة الافريقية بعد اليوم الثالث

اكتسح متتخب مصر للسلاح منافسات بطولة افريقيا المقامة حاليا فى غانا واعتلى القمة منفردا بجدارة عن باقى المنافسين . وحصد ابطال السلاح المصرى بعد انتهاء اليوم الثالث من المنافسات 24 ميدالية متنوعة منها 7 ذهبيات و 6 فضيات و11 برونزية . واعتلى منتخبنا القمة منفردا وبفارق 18 Advertisements ميدالية عن اقرب منافسيه المنتخب الجزائرى صاحب المركز الثانى برصيد 6 ميداليات متنوعة ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين . ميدالية عن اقرب منافسيه المنتخب الجزائرى صاحب المركز الثانى برصيد 6 ميداليات متنوعة ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين . ويحتل الترتيب الثالث تونس 4 ميداليات هى فضية وثلاث برونزيات ثم كل من توجو والسنغال برصيد متساو برونزية واحدة لكل منهما . واحدة لكل منهما . واعرب رئيس اتحاد السلاح ورئيس البعثة عبد المنعم الحسينى عن سعادته البالغة بهذا التفوق المصرى على المستوى الأفريقى والناتج من تصاعد مستوى الفراعنة على المستوى العالمى وحضورهم القوى فى البطولات الدولية . اضاف قائلا انه مازال هناك المزيد من الميداليات ابطال مصر فى طريق حصدها خلال الايام المتبقية من البطولة الإفريقية وتحقيق رقم قياسى تاريخى .

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