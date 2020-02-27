شاهد.. نجم الزمالك السابق: مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا مختلفة

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أكد أحمد مجدي لاعب الزمالك الأسبق، أن الترجي التونسي سيواجه الزمالك بطريقة لعب مختلفة، عن المواجهة التي جمعتهم في السوبر الأفريقي.
ويستعد الزمالك غدًا الجمعة لمواجهة الترجي التونسي على ستاد القاهرة في ذهاب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطالأفريقيا.
وقال مجدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من وجهه نظري الترجي هيلاعب الزمالك بطريق مختلفة وهيسيب الاستحواذ للزمالك ويلعب زون ويستني أخطاء بداية الهجمة وتدوير الكرة
وواصل "لازم اللاعيبة والجهاز ميقعوش أبدًا في المصيدة دي عشان معندناش دقة في خروج الكرة والصبر علي الكرة نحاول نلعب علي الكرة التانية وحذاري الكور الثابتة".
يذكر أن الزمالك كان تفوق على الترجي التونسي في السوبر الأفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهم في الـ 14 من فبراير الماضي.
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