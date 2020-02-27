رياضة | خطة ريال مدريد لخطف محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة ريال مدريد لخطف محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن ريال مدريد الإسباني في طريقه للتخلي عن فكرة ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في الميركاتو الصيفي

ويرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه يمكن محمد صلاح مقابل 126 مليون جنيه إسترليني (نحو 150 مليون يورو) كسعر أرخص من صفقة كيليان مبابي التي تحتاج نحو 300 مليون يورو.

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وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية الشهيرة عن كواليس خطة نادي ريال مدريد من أجل ضم صلاح حيث تعتمد على بيع الويلزي جاريث بيل، من أجل تمويل الصفقة.

وأشارت إلى أن الريال ينظر إلى صلاح كخيار أرخص في الفترة المقبلة، بدلاً من صفقة مبابي رغم أن عقد الفرعون المصري يمتد حتى صيف عام 2023