رياضة | الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يهنئ وزير الرياضة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يهنئ وزير الرياضة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية التهنئة والتبريك الى صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمناسبة صدور الامر الملكي بتعيينه وزيرا للرياضة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ليصبح اول وزير للرياضة في المملكة ..الامر الذي يعكس الاهتمام والتقدير الذي توليه القيادة الحكيمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود للرياضة والرياضيين في البلد الشقيق .. والتي وصلت الى مراتب متقدمة على الصعيدين المحلي والخارجي من خلال الانجازات العديدة التي حققتها المنتخبات الوطنية وفرق الاندية السعودية..

وعبر محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية عن سعادتهم بهذا القرار الذي من شأنه ان يعزز من عطاء الرياضة السعودية وان يدعم توجهاتها الرامية الى تحقيق المزيد من الانجازات وتسجيل العديد من المكتسبات بعد النجاح الكبير الذي حققته في الفترة الاخيرة والانجازات التي حققتها الى جانب استضافة العديد من التظاهرات والبطولات العالمية والمشاركة في الدورات الرياضية المختلفة .. بفضل الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي قام به الامير الشاب في سعيه لتحقيق خطوات التطور للرياضة السعودية ..

وتمنت اسرة الاتحاد العربي التي تذكر بكثير من الاعتزاز الدعم الذي يقدمه الامير عبد العزيز لانشطة وبرامج الاتحاد ان ينعكس هذا القرار على مسيرة الرياضة السعودية وان يعزز من مكانتها وان يكون حافزا للمزيد من خطوات التقدم والانجاز ترجمة للعطاء الذي قدمه الامير لها