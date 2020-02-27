رياضة | شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل نادي بيراميدز على توقيع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لينضم إلى الفريق بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهر يونيو المقبل.

وأعلن إكرامي أنه سيرحل عن الأهلي بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري بسبب كثرة جلوسه على دكة البدلاء.

إكرامي ووالده يردان على التوقيع لبيراميدز

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ونفى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ما تردد عن توقيعه لبيراميدز لمدة 3 مواسم مشيرًا إلى أنه ليس لديه الوقت الكافي للرد على الشائعات.

ورد إكرامي الشحات والد شريف أنه ليس لديه أي معلومة بشأن توقيع نجله لنادي بيراميدز مؤكدًا أن أخبار كثيرة يتم تداولها وليس لها أساس من الصحة.

فيما أكد الصقر أحمد حسن مدير الكرة السابق في بيراميدز خلال تصريحات تليفزيونية صحة الخبر مشيرًا إلى أنه يعرف أنه وقع لـ3 مواسم مقبل

وبدأ إكرامي مسيرته في قطاع الناشئين بالأهلي قبل انتقاله إلى فينورد الهولندي بين 2005 و2008، ثم انتقل معارا إلى أنقرة جوجو التركي لمدة 5 أشهر، قبل أن يرحل في 2009 من فينورد إلى الجونة ومنه يعود للأهلي في 2010.