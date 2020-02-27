رياضة | فايلر يخصص فقرة ترفيهية للاعبي الأهلي في مران اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يخصص فقرة ترفيهية للاعبي الأهلي في مران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة ترفيهية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وحاول فايلر تخصيص هذه الفقرة من أجل رفع الضغوط عن اللاعبين قبل المواجهة الإفريقية الهامة.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.