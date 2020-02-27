رياضة | الزمالك بالزي الأساسي أمام الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك بالزي الأساسي أمام الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره الترجي التونسي والمقرر لها غدا الجمعة عن ارتداء الزمالك الزي الأساسي.

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وحضر الاجتماع أحمد زاهر المدير الإداري ونبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة ممثلين عن النادي.

و يرتدي الزمالك الزي الأبيض والحارس بالزي الأخضر فيما يرتدي الترجي زيه الأحمر والأصفر.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي، غدا الجمعة، على استاد القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.