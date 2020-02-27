رياضة | زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني حزنه الشديد لقلة التركيز القصيرة والخسارة أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لعبنا مباراة جيدة لمدة 75 دقيقة باستثناء الدقائق العشر أو الخمس عشرة الأخيرة، لمدة 70 دقيقة كنا على ما يرام، والآن يتعين علينا الذهاب إلى هناك والفوز إذا كنا نريد أن نمضي قدمًا في البطولة".

وأضاف زيدان: "ارتكبنا بعض الأخطاء الدفاعية التي جعلتنا نخسر في ملعبنا إنها جزء من كرة القدم، وهذا كل شيء".

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وتابع: "لقد قدمنا ​​كل شيء في هذا الملعب، لكننا افتقرنا إلى التركيز لمدة 10 دقائق مع مباراة صعبة للغاية، ودفعنا ثمنها في النهاية".

وعن جلوس توني كروس على مقاعد البدلاء قال زيدان: "كان لأسباب فنية وليس لمشاكل عضلية".