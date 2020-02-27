رياضة | غاب توني كروس فخسر ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غاب توني كروس فخسر ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق ريال مدريد الإسباني لهزيمة قاسية بهدفين مقابل هدف، في لقاء دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، والذي شهده ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة مدريد.

وكان الألماني تونس كروس، هو الغائب الأكبر عن ريال مدريد في المباراة، حيث فضل الدفع بالثلاثي فيديريكو فالفيردي وكاسيميرو ولوكا مودريتش.

وتعد تلك المباراة الأولى التي يغيب عنها الألماني الدولي في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، منذ إنضمامه لريال مدرديد عام 2014.

ويعد توني كروس أحد أهم العناصر الثابتة في تشكيلة ريال مدريد، والتي حققت ثلاث بطولات متتالية لبطولة دوري أبطال أوروبا أعوام 2016 و 2017 و 2018.

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وبدأ كروس جميع مباريات الأدوار الإقصائية بالكامل، عدا مباراة وحيدة كانت مباراة العودة أمام باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال عام 2018.

وفضل زيدان إراحة كروس بسبب معاناته من إصابة سابقة، إلا أنه دخل في في الدقيقة 71 بدلاً من ماتيو كوفاسيتش.

وبدأ كروس 28 مباراة من أصل 29 مباراة خاضها في الأدوار الإقصائية قبل مباراة الأمس أمام مانشستر سيتي، وكان الإستثناء الوحيد هو لقاء باريس سان جيرمان السالف الذكر.

وخاض كروس معظم المباريات في الأدوار الإقصائية كاملةً، حيث يعود آخر تبديل لكروس قام به زيدان لنهائي نسخة 2016 أمام أتليتيكو مدريد في ملعب سان سيرو، حين دخل بدلاً منه إيسكو.

كما بدأ كروس هذا الموسم جميع مباريات دور المجموعات من دوري الإبطال، عدا المباراة الأخيرة أمام كلوب بروج، والتي فضل خلالها زيدان إراحته مع مجموعة من اللاعبين الأساسيين، حيث كان اللقاء تحصيل حاصل.