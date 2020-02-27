رياضة | سداسي بايرن ميونخ يقود التشكيلة المثالية لذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سداسي بايرن ميونخ يقود التشكيلة المثالية لذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع هو سكورد المتخصص في الإحصائيات الرياضية عن التشكيل المثالي لجولة الذهاب من الأسبوع الثاني للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

التشكيل جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : مانويل نوير "بايرن ميونيخ"

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خط الدفاع : سيميدو "برشلونة" - مارسال "ليون" - ألابا و دافيز "بايرن ميونيخ"

خط الوسط : تياجو ألكانتارا وسيرجي جنابري "بايرن ميونيخ" - كيفين دي بروين رياض محرز "مانشستر سيتي

خط الهجوم : ليفاندوفسكي "بايرن ميونيخ" - ميرتينز "نابولي".