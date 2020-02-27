شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح مرانه غدًا لوسائل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، أول 15 دقيقة من المران الرئيسي للفريق أمام وسائل الإعلام، غدًا الجمعة، تنفيذا للوائح الاتحاد الأفريقي «كاف»، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر غدٍ الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها السادسة مساء بعد غد السبت، على استاد القاهرة.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال على السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.