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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دانيلو: علينا أن نتحسّن وأن نقاتل حتّى النهاية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
تحدث مدافع نادي يوفنتوس دانيلو Danilo بعد خسارة فريقه أمام ليون الفرنسي في ذهاب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي إنتهت بفوز ليون بنتيجة هدف مقابل لاشيء.
وقال دانيلو نقلا عن موقع فوتبول إيطاليا: "لم نكن جيّدين بالقدر الكافٍ في الشوط الأول، في مباراة العودة علينا أن نلعب مثلما لعبنا في الشوط الثاني".
وأضاف اللاعب البرازيلي: "علينا أن نواصل التمارين كي نتحسّن، نحن ندرك حقيقة أننا لا نبلي البلاء الحسن ولا نفوز، لذلك علينا أن نقاتل حتّى النهاية".
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