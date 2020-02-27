دانيلو: علينا أن نتحسّن وأن نقاتل حتّى النهاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

تحدث مدافع نادي ​يوفنتوس​ ​دانيلو​ Danilo بعد خسارة فريقه أمام ليون الفرنسي في ذهاب الدور الـ16 من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​ والتي إنتهت بفوز ليون بنتيجة هدف مقابل لاشيء.



وقال دانيلو نقلا عن موقع فوتبول إيطاليا: "لم نكن جيّدين بالقدر الكافٍ في الشوط الأول، في مباراة العودة علينا أن نلعب مثلما لعبنا في الشوط الثاني".

وأضاف اللاعب البرازيلي: "علينا أن نواصل التمارين كي نتحسّن، نحن ندرك حقيقة أننا لا نبلي البلاء الحسن ولا نفوز، لذلك علينا أن نقاتل حتّى النهاية".