شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الترجي .. جنش يظهر في قائمة الزمالك بعد 270 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، لأول مرة منذ عودته من الإصابة، لقائمة الأبيض التى أعلنها الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.

وخضع جنش لعملية وتر أكيلس، إثر تعرضه للإصابة بقطع فى وتر أكيليس، أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى الذى كان يخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، التى استضافتها مصر عام 2019، ليغيب بعدها عن فريقه لخضوعه لتدريبات التأهيل.

وسنتعرض رحلة جنش قبل العودة لأول مرة مع الزمالك بعد تعافيه من الإصابة..



- جنش يعود للظهور بعد غياب 270 يومًا



يُعد آخر ظهور لمحمود جنش مع الزمالك، فى مباراته أمام حرس الحدود، والتى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من منافسات الدورى الممتاز الموسم الماضى، والتى جمعت الفريقين يوم 3 يونيو الماضى، وشهدت مشاركة جنش لمدة 90 دقيقة، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

وغاب جنش عن قائمة الزمالك لمدة 8 أشهر و25 يومًا أى منذ 270 يومًا، منذ آخر ظهور له مع الأبيض.

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- تاريخ مشاركات جنش مع الزمالك



شارك محمود جنش فى حراسة مرمى الزمالك خلال 92 مباراة، بواقع 59 مباراة فى الدورى الممتاز، و14 مباراة فى الكونفدرالية و11 مباراة فى كأس مصر و7 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس السوبر المصرى، فيما تلقى 6 إنذارات وحصل على الطرد فى مباراتين، وتلقت شباكه 61 هدفًا.

أما عن مشاركات جنش مع منتخب مصر فقد حرس عرين الفراعنة فى مباراتين وديتين، أمام نيجيريا وتنزانيا، حيث شارك فى المباراة الأولى كاملة وهزم بهدف دون رد، وشارك فى المباراة الثانية لمدة 45 دقيقة وانتهت بفوز المنتخب بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وأن فاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الإفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.