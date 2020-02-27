شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الترجي .. الأبيض وأبناء سويقة بالزى الأساسى في موقعة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتدى نادى الزمالك زيه الأساسى "الأبيض" فى مواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفنى.

وحضر من جانب الزمالك كل من أحمد زاهر المدير الإدارى ونبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة ممثلين عن النادى ويرتدى أبناء ميت عقبة، الزى الأبيض والحارس بالزى الأخضر فيما يرتدى الترجى زيه الأحمر والأصفر، على أن يقام المؤتمر الصحفى الخاص بالأجهزة الفنية سواء للزمالك أو الترجى التونسى فى الخامسة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.

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جدير بالذكر أن الزمالك سبق وأن فاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الإفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

وكانت بعثة الترجى التونسى قد وصلت إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، على متن طائرة خاصة، حيث من المقرر، أن يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير على ستاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، عقب انتهاء المؤتمر الخاص بالمديرين الفنيين للفريقين.