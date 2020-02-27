شكرا لقرائتكم "مزحة كورونا" تورط ديلي آلي مع الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء ديلي آلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا بسوء التصرف عقب سخريته من انتشار فيروس كورونا، الذي انطلق من الصين ووصل إلى بلدان مختلفة في العالم.
ونشر آلي على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له في أحد المطارات مرتدياً كمامة، ويسخر على ما يبدو من رجل له ملامح آسيوية واعتذر الدولي الإنجليزي فيما بعد على هذه المزحة.
ووجه الاتحاد اتهاما إلى آلي (23 عاما) بانتهاك إحدى لوائح الاتحاد بداعي أن الفيديو مهين أو غير لائق أو يسيء إلى سمعة اللعبة. ويمكن للدولي الإنجليزي الرد على الاتهام حتى الخامس من الشهر المقبل.
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