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الإعلان عن إقامة أول دورة للألعاب في السعودية

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أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير ، يوم الأربعاء، عن إقامة دورة الألعاب السعودية في نسختها الأولى، بمشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي خلال الفترة من 23 مارس إلى 1 أبريل المقبلين.

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وقال وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحافي "يومٌ جديد نسعد فيه بحدث رياضي يُضاف إلى سلسلة الأحداث التي نظمتها أو استقبلتها السعودية في تاريخها بشكل عام وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة بصورة خاصة، مضيفا: يسرّني أن أعلن عن إطلاق النسخة الأولى من الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ السعودية.

وتقام الدوري في 19 موقعا بالعاصمة الرياض، وبمشاركة 13 منطقة، و35 اتحادا رياضيا، وستشهد تواجد 40 لعبة رياضية، وتواجد أكثر من 5 آلاف متطوع، بالإضافة إلى أكثر من 3 آلاف مسؤول فني وإداري.

وتبلغ جوائز الدورة مليون ريال لكل فائز بميدالية ذهبية أولمبية، و300 ألف ريال للثاني والفضية، و100 للمركز الثالث والميدالية البرونزية.

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