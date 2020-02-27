موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري الأبطال.. والقناة المجانية الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا
يستضيف نادي الزمالك، نظيره الترجي التونسي، في السادسة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الزمالك قد حقق كأس السوبر الإفريقي، على حساب الترجي، في الرابع عشر من فبراير الماضي، وفاز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرزها يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.
يطمح الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، بعد أن انتزع منه بطولة السوبر الأفريقي، من أجل حسم التأهل من مباراة الذهاب خاصًة بعد الراحة التي حصل عليها بسبب انسحابه من مباراة القمة ضد الأهلي.
وانسحب الزمالك من مباراته أمام الأهلي التي كان من المقرر إقامتها أمس الإثنين، بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب رغبة إدارة النادي الأبيض في منح راحة للاعبين قبل مواجهة الترجي التي يعتبرها الفريق الأبيض ثأرية.
التشكيل المتوقع:
لن يفتقد الأبيض لأي لاعب عن المواجهة المنتظرة ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا، وتعد تشكيلة باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، جاهزة لإلحاق الأذى مجددًا بالبطل التونسي.
ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، زيزو، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما
خط الهجوم: مصطفى محمد
القنوات الناقلة
تذاع المباراة مجانا على قناة "تايم سبورت"، على البث الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام على الأراضي المصرية.
كما يذاع اللقاء فضائيا عبر قناة بي إن سبورت 1 "المشفرة".
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