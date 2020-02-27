بعد تصدره ترتيب جدول الدوري.. بخلاف ليفربول.. صحيفة إيطالية: لا يوجد فريق في العالم مثل الأهلي

أبرزت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، انتصارات فريق الأهلي المتتالية في الدوري المصري الممتاز، وتحقيق 16 فوزا متتاليا في حملة الدفاع عن لقبه.

وجاء عنوان الصحيفة الإيطالية كالتالي: "بخلاف ليفربول.. لا يوجد فريق في العالم مثل الأهلي". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأبرزت الصحيفة الإيطالية فوز الأهلي في 16 مباراة متتالية بالدوري المصري، وتصدره ترتيب جدول الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 48 نقطة.

كما اهتمت الصحيفة بأرقام الأهلي هذا الموسم، ونجاحه في تسجيل 46 هدفا وتلقيه 3 أهداف فقط خلال 16 مباراة بالدوري.

وأبرزت الصحيفة الإيطالية أرقام ليفربول الاستثنائية هذا الموسم بالدوري الإنجليزي وتحقيقه الفوز في 26 مباراة بالإضافة إلى تعادل وحيد، مؤكدة أن الفريق الوحيد الذي يناطح متصدر الدوري الإنجليزي حول العالم هو الأهلي المصري.

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وقارنت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بين النادي الأهلي متصدر ترتيب الدوري الممتاز ونادي ليفربول الإنجليزي متصدر الدوري الإنجليزي.

وسلطت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية الضوء على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مسيرة الدوري المصري هذا الموسم، ونجاحه في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن، موضحة انه لا يوجد في العالم حقق ما أنجزه الأهلي حتى ليفربول الإنجليزي.

وقالت الصحيفة في تقريرها المطول عن الأهلي، أن الفريق الأحمر نجح في تحقيق الفوز في الـ 16 مباراة التي لعبها ببطولة الدوري العام، محققًا العلامة الكاملة حيث وصل للنقطة الـ 48 ويفصله 16 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه الذي خاض مباراة أكثر.

وأضافت أنه لا يوجد فريق في العالم أدرك ما حققه الأهلي حتى الأن، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من المستويات الرائعة التي يقدمها ليفربول في الدوري الإنجليزي إلا انه لم ينجز ما أنجزه المارد الأحمر ، حيث حقق الفوز في 26 مباراة من أصل 27 بتعادله في مباراة وحيدة كانت في الدور الأول امام مانشيستر يونايتد.

ويواصل الأهلي استعداداته قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي المحدد له يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي ستقام مباراة العودة له عقب أسبوع من المباراة الاولى بجنوب إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر لقب السوبر المصري قبل اسبوع أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك بركلات الترجيح في المباراة التي اقيمت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي وشهدت احداث مؤسفة تم ايقاف العديد من اللاعبين من الجانبين على إثرها.