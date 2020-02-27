اتحاد الكرة يستقر على توقيع عقوبات على الزمالك بعد أحداث مباراة القمة

استقر اتحاد كرة القدم المصري على توقيع عقوبات على نادي الزمالك بعد الانسحاب من مباراة الدوري المصري أمام النادي الأهلي، على أن يتم خصم الخسائر الناتجة عن الانسحاب من المباراة والتي تخص العائد المادي من حقوق الرعاة والبث من مستحقات الفريق.

وكان اتحاد الكرة قد استقر على اعتبار الزمالك مهزوما والأهلي فائزا بنتيجة هدفين دون مقابل وخصم ثلاث نقاط من رصيد الفارس الأبيض نهاية الموسم الجاري، مع توقيع غرامة مادية بقيمة 200 ألف جنيه على الفريق تسدد خلال شهر واحد.

وكان الفارس الأبيض قد تخلف عن مباراة الأهلي التي كان من المفترض إقامتها يوم الإثنين الماضي ضمن مؤجلات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.