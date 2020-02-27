بعثة بيراميدز تطير إلى زامبيا لمواجهة زاناكو بالكونفيدرالية الأحد المقبل

تتجه بعثة فريق بيراميدز إلى زامبيا في إطار الاستعداد لخوض لقاء زاناكو ضمن ذهاب دور ربع النهائي بالكونفيدرالية الإفريقية المقرر إقامتها الأحد المقبل، والتي يستضيفها ستاد لوساكا الوطني في تمام الثالثة عصرا بتوقيت العاصمة الزامبية.

وكان مدرب فريق بيراميدز “الكرواتي أنتي تشاتشيتش” قد كشف عن قائمة الفريق التي ستنطلق اليوم الخميس متجهة إلى زامبيا؛ حيث ضمت بعثة مباراة زاناكو 23 لاعبا، وجاءت على النحو التالي: