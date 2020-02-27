موعد مباراة الأهلي وصن داونز بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

نرصد لكم موعد مباراة النادي الأهلي وفريق صن داونز بذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يستضيفها ملعب الإنتاج الحربي.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراتين والهزيمة في لقاء وحيد، بينما يقع فريق صن داونز في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة بعد الفوز في أربعة مباريات والتعادل في مباراتين فقط.

ويخوض الفريقان اللقاء المرتقب يوم السبت المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر فبراير الجاري، على أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الإنتاج الحربي.