شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتدى زيه التقليدى أمام الترجى التونسى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع الترجى التونسى عن ارتداء الفريق الأبيض زيه الأساسى فى مواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى السادسة مساء غد، الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.

وحضر الاجتماع من جانب الزمالك كل من أحمد زاهر المدير الإدارى ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة ممثلين عن النادى، ويرتدى أبناء ميت عقبة الزى الأبيض والحارس الزى الأخضر، فيما يرتدى الترجى زيه الأحمر والأصفر، على أن يعقد المؤتمر الصحفى الخاص بالأجهزة الفنية، سواء للزمالك أو الترجى التونسى، فى الخامسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

وكانت بعثة الترجى التونسى قد وصلت إلى القاهرة مساء أمس، الأربعاء، على متن طائرة خاصة، ومن المقرر أن يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير باستاد القاهرة مساء اليوم، الخميس، عقب انتهاء المؤتمر الخاص بالمديرين الفنيين للفريقين.