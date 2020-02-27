شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. جنش يعود للزمالك بعد غياب 270 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، لأول مرة منذ عودته من الإصابة فى قائمة الأبيض التى أعلنها الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة مساء غد، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء. وكان جنش قد خضع لعملية وتر أكيلس إثر تعرضه للإصابة بقطع فى الوتر أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى الذى كان يخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر فى 2019، ليغيب بعدها عن فريقه لخضوعه لتدريبات التأهيل، ويستعرض ”الخليج 365” عودة جنش للظهور لأول مرة مع الزمالك بعد تعافيه من الإصابة.. - جنش يعود للظهور بعد غياب 270 يومًا - جنش يعود للظهور بعد غياب 270 يومًا يُعد آخر ظهور لمحمود جنش مع الزمالك فى مباراته أمام حرس الحدود، والتى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من منافسات الدورى الممتاز الموسم الماضى، والتى جمعت الفريقين يوم 3 يونيو الماضى، وشهدت مشاركة جنش لمدة 90 دقيقة، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

وبهذا يكون ظهور جنش فى قائمة الزمالك لخوض مباراة الترجى التونسى غدًا، الجمعة، بعد غياب 8 أشهر و25 يومًا أى منذ 270 يومًا، عن آخر ظهور له مع الأبيض.





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- تاريخ مشاركات جنش مع الزمالك

شارك محمود جنش فى حراسة مرمى الزمالك خلال 92 مباراة، بواقع 59 مباراة فى الدورى الممتاز، و14 فى الكونفدرالية و11 مباراة بكأس مصر و7 فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس السوبر المصرى، فيما تلقى 6 إنذارات وحصل على الطرد فى مباراتين، وتلقت شباكه 61 هدفًا.

أما عن مشاركات جنش مع منتخب مصر فقد حرس عرين الفراعنة فى مباراتين وديتين، أمام نيجيريا وتنزانيا، حيث شارك فى المباراة الأولى كاملة وهزم بهدف دون رد، وشارك فى المباراة الثانية لمدة 45 دقيقة وانتهت بفوز المنتخب بهدف دون رد.

يذكر أن الزمالك سبق وأن فاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الإفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.