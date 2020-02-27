شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى تختتم اجتماعاتها بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت جلسات الاجتماع السنوى الأول للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة، وترأسها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى، وبحضور جميع أعضاء الرئاسة الإقليمية وضع الملامح النهائية لخطة 2020 والتى أسفرت عنها الاجتماعات والمناقشات، حيث سوف تبدأ الرئاسة الإقليمية توجيه الدعوة لبرامج المنطقة المختلفة للمشاركة فى تلك الدورات.

وأكد الدكتور عماد محيى الدين، مدير عام الرياضة والتدريبات، أن دورات عام 2020 تأتى استكمالا لمجموعة الدورات التى أقيمت من قبل لإعداد كبيرى المدربين، وسيشهد هذا العام إقامة ثلاث دورات الدورة التدريبية الإقليمية لكبار المدربين لبرنامج الأنشطة الحركية، وتقام خلال شهر أبريل بدبى، والدورة التدريبية الإقليمية لكبار المدربين فى ألعاب القوى والدراجات وتقام خلال شهر أبريل بالقاهرة، وآخر الدورات الدورة التدريبية الإقليمية لكبار المدربين فى السباحة والترايثلون وتقام خلال شهر يوليو بالقاهرة.

فيما صرح شريف الفولى، مدير عام الالعاب والمسابقات، بأن هذا العام سيشهد إقامة الكأس الإقليمي في الماراثون وركوب الدراجات خلال شهر يونيو، وأول كأس اقليمى فى السباحة فى المياة المفتوحة خلال شهر اكتوبر، واخر تلك الاحداث الرياضية الكأس الإقليمي للتراثيلون خلال شهر ديسمبر، وهي الكأس الثالثة بعد ان اقيم اول كأس بالبحرين وثانى كأس بشرم الشيخ بمصر. مشيرا بأن الهدف من اقامة تلك الكؤوس حث برامج المنطقة على المشاركة فى تلك الرياضات سواء فى الالعاب الاقليمية او العالمية، خاصة وان الالعاب العالمية الصيفية القادة ستقام بالمانيا عام 2023 وتحرص الرئاسة الاقليمية على ان تشارك البرامج في أكثر من رياضة جديدة



اجتماعات الاولمبياد الخاص الدولى

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كما يشهد عام 2020 مجموعه اخرى من الاحدث غير الرياضية حيث صرحت نيبال فتونى عام المبادرات بأن القاهرة سوف تشهد في الفترة من 31 مارس وحتي 4 ابريل عقد المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة وتدريب اللاعب كممثل للصحة ، بعد ان اصبح في عدد كبير من برامج المنطقة مجالس للاعبين والتي بلغت واشارت نهى جاب الله مديرة الاتصالات بأن المؤتمر الأول كان قد عقد بالقاهرة شهر اكتوبر 2019 والذى شهد مشاركة مصر، الإمارات، البحرين، الكويت، لبنان، الأردن، المغرب، وهو ثاني مؤتمر بعد المؤتمر العالمي الذى عقد بالعاصمة الإيرلندية دبلن، وسوف يشهد المؤتمر مجموعة من الورش والمحاضرات على امتداد أيام المؤتمر