شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كاسونجو يتقمص دور "رحيم" فى مران الزمالك بسبب عبد الله جمعة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقلد كاسونجو مشهد ياسر جلال في مسلسل رحيم عندما ترك عبد الله جمعة ثم فاجئه بتسديد كرة قوية تجاهه، وذلك في إطار المداعبات بين الثنائى التي شهدها مران أبناء ميت عقبة قبل مواجهة فريق الدم والذهب.

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وسبق ونجح الزمالك في الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الإفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجى في الذهاب تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

وكانت بعثة الترجى التونسى قد وصلت إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، على متن طائرة خاصة، حيث من المقرر، أن يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير على ستاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، عقب انتهاء المؤتمر الخاص بالمديرين الفنيين للفريقين.