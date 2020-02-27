شكرا لقرائتكم خبر عن "الركبة" تُبعد أوباما عن الزمالك أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى يوسف أوباما مهاجم الزمالك من إصابة فى الركبة قبل مواجهة الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، استبعاد أوباما من لقاء الترجى بعد شكواه من تلك الإصابة، بعدما شارك بشكل أساسى مع الفريق طوال الفترة الماضية، حيث شارك اللاعب مع الفريق الأبيض هذا الموسم فى 22 لقاء لذا جاء قرار كارتيرون بإراحته حتى لا تتفاقم إصابته بعد خوضه لتدريبات تأهيلية اليوم الخميس على هامش مران الفريق.

ونجح الزمالك مؤخراً فى تحقيق الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

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وكانت بعثة الترجى التونسى قد وصلت إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، على متن طائرة خاصة، حيث من المقرر، أن يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير على ستاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، عقب انتهاء المؤتمر الخاص بالمديرين الفنيين للفريقين المقرر إقامتهما مساء اليوم، الخميس، وذلك فى ستاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة الخامسة.