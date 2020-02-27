اتحاد الكرة يطلب من الفيفا رسميا إقامة الانتخابات قبل أولمبياد طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة جديدة، طلب أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من سارة ساليمون، مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم، إقامة الانتخابات الجديدة فى شهر يوليو المقبل بدلا من سبتمبر، أى قبل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التى تنطلق فى شهر يوليو المقبل .

ووعدت سارة ساليمون أعضاء الجبلاية بمناقشة الأمر مع مسئولى الفيفا قبل البت فى الطلب، خاصة أن لائحة الفيفا تنص على إقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الأولمبية . وكان اتحاد الكرة يرغب فى إقامة الانتخابات فى شهر سبتمبر المقبل، إلا أن موجة الهجوم التى طالت أعضاء اللجنة الخماسية مؤخرا، وتحديدا عقب مباراتى السوبر والقمة، دفع أعضاء اللجنة للمطالبة بتقديم موعد الانتخابات وتسليم اتحاد الكرة لمجلس منتخب قبل أولمبياد طوكيو 2020. استقر اتحاد الكرة مع سارة ساليمون، مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات النهائية التى سيتم وضعها فى اللائحة الجديدة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للجبلاية، وهى استمرار بند الـ8 سنوات (بحيث لا يُسمح لأى عضو خوض الانتخابات أكثر من دورتين)، وضع حد أقصى لسن المرشحين سواء على منصب الرئيس أو العضوية وهو 70 عاما، تفعيل بند تضارب المصالح بحيث لا يسمح لأى عضو بالعمل فى مجال الإعلام أو التسويق الرياضى أو أى مجال يتأثر بعمله فى اتحاد الكرة، زيادة عدد أعضاء العنصر النسائى فى المجلس الجديد إلى اثنتين.

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