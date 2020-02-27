شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "إشارة" الوداد.. سلام خاص بين ساسى ومصطفى محمد فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الزمالك الأخير قبل مواجهة الترجى التونسى سلاماً خاصاً بين الثنائى فرجانى ساسى ومصطفى محمد، لاعبى الفريق الأبيض، على هامش الاستعدادات الأخيرة للفريق الأبيض لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.

وتعد التحية الخاصة بين ساسى ومصطفى محمد كـ"إشارة" جديدة بين الثنائى، والتى رصدتها عدسة ”الخليج 365”، بعد الاحتفال الخاص للثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم بـ"إشارة" الوداد المغربى التى قلدها من قبل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

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وكانت بعثة الترجى التونسى قد وصلت إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، على متن طائرة خاصة، حيث من المقرر، أن يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير على ستاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، عقب انتهاء المؤتمر الخاص بالمديرين الفنيين للفريقين.