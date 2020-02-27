أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء . وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الترجى. وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الترجى. محمد أبو جبل – محمود جنش فى حراسة المرمى. محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد السلام- حازم إمام- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي في خط الدفاع. Advertisements طارق حامد – فرجانى ساسي- محمد حسن – أحمد زيزو- محمد عنتر – محمد أوناجم – شيكابالا – أشرف بن شرقي فى خط الوسط. مصطفي محمد – كاسونجو فى خط الهجوم. واستبعد كارتيرون كلا من محمد عواد ومحمد صبحى إلى جانب يوسف أوباما، بالإضافة إلى ضمه لجنش لأول مرة منذ تعافيه من إصابة وتر أكيلس بينما تم استبعاد عمر السعيد وكريم بامبو لحصوله على راحة من قبل الجهاز الفني بسبب زفافه، ويغيب عن الفريق كل من محمد عبد الغني للإصابة وإمام عاشور لعدم قيده أفريقيا ومصطفى فتحي وإسلام جابر وعمر السعيد وأحمد عيد لأسباب فنية.

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