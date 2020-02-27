شكرا لقرائتكم خبر عن دوري اليد: الأهلي في صدام مع هيليوبوليس.. والزمالك يحل ضيفًا على الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الخميس، 4 مباريات في الأسبوع الرابع من الدور الثاني لدوري المحترفين لرجال كرة اليد، لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن في المسابقة، وتذاع ثلاثة مباريات منهم على الهواء مباشرة.

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ففي مدينة الإسكندرية يستضيف الأوليمبي السكندري منافسه الزمالك في الساعة السادسة مساء على ملعب الأوليمبي، بينما يحل الأهلي ضيفا على فريق هيليوبوليس بملعبه بنادي هيليوبوليس الشروق في الساعة الثامنة مساء، فيما يلتقي فريقا طلائع الجيش وسموحه السكندري على ملعب صالة طلائع الجيش في الساعة الرابعة عصرا.

بينما لن تذاع المباراة الرابعة والأخيرة بين فريقا سبورتنج السكندري والبنك الأهلي والتي ستقام في الثامنة مساء على ملعب نادي سبورتنج بالإسكندرية.

ويتصدر نادي الزمالك قمة المسابقة حتي الآن برصيد 28 نقطة بعد تلقيه الخسارة الأولى له في عمر المسابقة الأسبوع الماضي من فريق طلائع الجيش بنتيجة 26-27 ليتقلص فارق النقاط مع الغريم التقليدي الأهلي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة بعد فوزه على البنك الأهلي في المرحلة الثالثة بنتيجة 31-26 فيما يحل طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 25 نقطة ويحتفظ بطموحاته لمطاردة القطبين في صراع المنافسة على قمة الدوري.