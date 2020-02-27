شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور «جنش» واستبعاد «أوباما» من قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة، في ذهاب دور الـ8 «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة عودة الحارس «جنش» بعد غياب لمدة طويلة بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب مصطفى فتحي وعمر السعيد ويوسف إبراهيم «أوباما» بدون إبداء أي أسباب لهذا الاستبعاد.

وجاءت القائمة كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمود عبدالرحيم «جنش».

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام- حازم إمام- عبدالله جمعة- محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي- محمد حسن – أحمد سيد «زيزو»- محمد عنتر – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد – كاسونجو.