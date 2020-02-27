شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: أهلي جدة يعتذر لـ«كارتيرون» بعد اتفاقه معه على تدريب الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ادعت صحيفة «الوطن»، السعودية، توصل نادي أهلي جدة إلى اتفاق مع المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك باتريس كارتيرون، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا لمدرب الزمالك الأسبق كريستيان جروس، قبل أن تعتذر منه، لتوصلها لاتفاق مع مدرب آخر.

وقالت الصحيفة إن الفريق السعودي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، كان قد توصل لاتفاق مبدئي مع مدرب الزمالك باتريس كارتيرون لتولي القيادة الفنية للفريق بعد تعثر المفاوضات مع الصربي فلادان ميلوفتش، الذي وضعته الإدارة كخيار أول قبل «كارتيرون».

وأضافت أن مفاوضات اللحظات الأخيرة قربت وجهات النظر بين إدارة أهلي جدة و«ميلوفتش» ليقدم النادي اعتذاره للفرنسي، الذي يرتبط بعقد مع الزمالك.