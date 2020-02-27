شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني عن تدريب صن داونز على بتروسبورت: يحمل ذكريات طيبة لنا أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق صن داونز الجنوب أفريقى، مساء أمس الأربعاء، أول تدريباته بعد وصول الفريق إلى القاهرة، على ملعب بتروسبورت، استعدادًا لمواجهة الفريق أمام الأهلي، المقرر لها السبت المقبل، على استاد القاهرة، في ذهاب دور الـ8 «ربع النهائي» لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وأشاد بيتو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، بالاستقبال الذي لاقاه فريقه منذ وصول البعثة إلى القاهرة، معربًا عن سعادته بخوض تدريبات الفريق على استاد بتروسبورت، الذي يحمل ذكريات سعيدة لفريقه.

وقال موسيماني، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي: «لم يكن التدريب سيئًا، الاستقبال كان جيدًا، تدربنا على استاد بتروسبورت، وهو استاد لنا فيه ذكريات طيبة.. لعبنا فيه أمام الزمالك خلال مرحلة المجموعات.. وفريق ليبي في آخر تصفيات».

وكان فريق صن داونز قد واجه الزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2016 على ملعب بتروسبوت، وفاز وقتها الفريق الجنوب أفريقي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، كما تعادل سلبيًا أمام أهلي بني غازي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا موسم 2018 على نفس الملعب.