شكرا لقرائتكم خبر عن نجم نابولي يشتري منزلًا في باريس.. هل حسم مستقبله؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترى المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، نجم نادي نابولي الإيطالي، منزلًا في العاصمة الفرنسية باريس ليثير تساؤلات حول حسمه لمستقبله.

Advertisements

ويعتبر «كوليبالي» أحد أبرز أهداف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حسب صحيفة «لو باريزيان»، الفرنسية، ليكون شراؤه لمنزل في باريس علامة استفهام حول إتمامه للاتفاق مع فريق المدير الفني توماس توخيل.

ويرى باريس سان جيرمان في المدافع السنغالي البديل الأمثل للمدافع المخضرم تياجو سيلفا، الذي من المنتظر رحيله الصيف القادم بنهاية عقده.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هناك تقارير تشير إلى بدء المفاوضات بالفعل بين باريس سان جيرمان ونابولي من أجل ضم «كوليبالي».