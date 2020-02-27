شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر إلى زامبيا لمواجهة زاناكو بربع نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ظهر اليوم الخميس، مطار القاهرة، متوجهة إلى لوساكا العاصمة الزامبية، استعدادًا لمواجهة فريق زاناكو.
وضمت بعثة الفريق 23 لاعبًا، حيث جاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان، أحمد الشناوي، أحمد دعدور.
الدفاع: على جبر، عبد الله بكري، أحمد أيمن، ويلفيرد كانون، محمد حمدي، طارق طه، رجب بكار، أحمد توفيق.
الوسط: نبيل عماد «دونجا»، محمود حمادة، محمد فتحي، عبد الله السعيد، إسلام عيسى، محمد فاروق، لومالا عبده، عمر العيوني، إبراهيم حسن، إيريك تراوري.
الهجوم: جون أنتوي، دودو الجباس.
ويلتقي فريق بيراميدز مع مضيفه زاناكو الزامبي في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد ناشيونال هيروز، في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة بيراميدز تغادر إلى زامبيا لمواجهة زاناكو بربع نهائي الكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.