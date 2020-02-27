شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر إلى زامبيا لمواجهة زاناكو بربع نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ظهر اليوم الخميس، مطار القاهرة، متوجهة إلى لوساكا العاصمة الزامبية، استعدادًا لمواجهة فريق زاناكو.

وضمت بعثة الفريق 23 لاعبًا، حيث جاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان، أحمد الشناوي، أحمد دعدور.

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الدفاع: على جبر، عبد الله بكري، أحمد أيمن، ويلفيرد كانون، محمد حمدي، طارق طه، رجب بكار، أحمد توفيق.

الوسط: نبيل عماد «دونجا»، محمود حمادة، محمد فتحي، عبد الله السعيد، إسلام عيسى، محمد فاروق، لومالا عبده، عمر العيوني، إبراهيم حسن، إيريك تراوري.

الهجوم: جون أنتوي، دودو الجباس.

ويلتقي فريق بيراميدز مع مضيفه زاناكو الزامبي في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد ناشيونال هيروز، في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.