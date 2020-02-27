شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يستعد لإجراء ثورة في تشكيلته الصيف القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي نابولي الإيطالي لإجراء ثورة داخل الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إذ أصبحت 4 أسماء كبيرة في طريقها لمغادرة نادي الجنوب. Advertisements وحسب صحيفة «جازيتا ديلو سبورت»، الإيطالية، فإن مستقبل كل من ألان وخوسيه كاييخون وكاليدو كوليبالي، بالإضافة إلى أركاديوش ميليك يبدو معلقًا حاليًا، ويبدو أنهم أقرب للرحيل عن الفريق. ويحاول المدير الفني جينارو جاتوزو إقناع رئيس النادي أوريليو دي لاورنتيس بالإبقاء على البلجيكي دريس ميرتينز. وتعتبر الأسماء الخمسة المذكورة من الأعمدة الرئيسية للنادي الإيطالي خلال السنوات الماضية.

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