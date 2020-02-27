شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بطولة إنجلترا: ليستر يأمل بطي صفحة النتائج المخيبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

يأمل ليستر سيتي بطي صفحة النتائج المخيبة في الآونة الأخيرة والعودة إلى سكة الانتصارات التي افتقدها في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، من بوابة مضيفه نوريتش سيتي عندما يلتقيان الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين.



ومني ليستر (الثالث برصيد 50 نقطة) بخسارتين وخرج بتعادلين وفوز واحد في اخر خمس مباريات ما وسع الفارق مع ​ليفربول​ المتصدر إلى 29 نقطة، ولسبع نقاط مع ​مانشستر سيتي​ الثاني.

ويشتد الصراع على المركز الرابع، أخر المراكز المؤهلة رسميا لدوري أبطال أوروبا بين خمسة فرق لا يفصل بينها غير خمس نقاط.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وهو يحل السبت ضيفا على بورنموث، بعد خسارة في دوري الأبطال أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي، جعلت امكانية متابعة مشواره في المسابقة القارية صعباً.

في حين يسعى ​مانشستر يونايتد​ (الخامس برصيد 41 نقطة) المطارد المباشر لتشيلسي إلى مواصلة الضغط عليه والحفاظ على الفارق نفسه على أقل تقدير، عندما يواجه مضيفه إيفرتون الأحد.

ويقف ​توتنهام​ (السادس برصيد 40 نقطة) متحفزا وهو يخوض الأحد مباراة صعبة ضد ​وولفرهامبتون​ (الثامن برصيد 39 نقطة).

وتلقى توتنهام خلال الأسبوع الماضي هزيمتين الأولى على أرضه في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال أمام لايبزيغ الألماني صفر-1، والثانية ضد مضيفه تشيلسي بالذات بهدفين لهدف.

ويغيب شيفيلد يونايتد (السادس برصيد 40 نقطة) أحد الأطراف الخمسة المتنافسة على بطاقة دوري الأبطال كون مباراته مع مضيفه أستون فيلا تأجلت، لانشغال الأخير بالمباراة النهائية لكأس الرابطة الإنكليزية مع مانشستر سيتي الذي تأجلت مباراته مع وصيفه ​أرسنال​.

وهنا البرنامج :

الجمعة:

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نوريتش سيتي - ليستر سيتي

السبت:

برايتون - كريستال بالاس

نيوكاسل يونايتد - بيرنلي

ويست هام - ساوثامبتون

بورنموث - تشيلسي

واتفورد - ليفربول

الأحد:

إيفرتون - مانشستر يونايتد

توتنهام - وولفرهامبتون

مانشستر سيتي - أرسنال تأجلت

أستون فيلا - شيفيلد يونايتد تأجلت