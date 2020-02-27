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صحفي إسباني يُصاب بفيروس كورونا بعد تغطية مباراة في دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

كشف موقع غول الايطالي أن صحّفي إسباني أصيب ب​فيروس كورونا​ بعد عودته من مدينة ميلانو الأسبوع الماضي.

وأشار الموقع إلى أن الصحفي كان متواجدا في ملعب سان سيرو لتغطية مباراة ​أتالانتا​ و​فالنسيا​ في بطولة ​​ والتي إنتهت بفوز الفريق الايطالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وأصبح فيروس كورونا حديث العالم هذه الأيام خصوصا في إيطاليا بعد أن أصيب أكثر من 250 شخصا، تحديدا في إقليم لومبارديا ما دفع الإتحاد الاوروبي إلى إقامة مباراة الإنتر وفريق لودوغوريتس البلغاري في الدوري الاوروبي من دون جماهير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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