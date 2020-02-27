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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي إسباني يُصاب بفيروس كورونا بعد تغطية مباراة في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
كشف موقع غول الايطالي أن صحّفي إسباني أصيب بفيروس كورونا بعد عودته من مدينة ميلانو الأسبوع الماضي.
وأشار الموقع إلى أن الصحفي كان متواجدا في ملعب سان سيرو لتغطية مباراة أتالانتا وفالنسيا في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي إنتهت بفوز الفريق الايطالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.
وأصبح فيروس كورونا حديث العالم هذه الأيام خصوصا في إيطاليا بعد أن أصيب أكثر من 250 شخصا، تحديدا في إقليم لومبارديا ما دفع الإتحاد الاوروبي إلى إقامة مباراة الإنتر وفريق لودوغوريتس البلغاري في الدوري الاوروبي من دون جماهير.
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